تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة خطية من رئيس جمهورية قرغيزستان الرئيس صادر جباروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض أمس وزير خارجية جمهورية قرغيزستان جينيبيك قولوباييف. واستعرض الاستقبال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.