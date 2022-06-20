ناقشت لجنة الإعلام في مجلس الشورى -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي، التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1442/‏1443هـ، المحال لها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أداء الوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، كما استعرضت اللجنة سبل تطوير الإعلام السعودي، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الإعلامية، كما تطرقت إلى أوجه دعم الإعلام الخارجي وطرق تطويره.وعقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً، برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، ناقشت خلاله التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442/‏ 1443هـ، والتقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1442/‏ 1443هـ.وناقشت لجنة الطاقة والصناعة -إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس علي القرني، ما أحيل لها من المجلس من موضوعات لمناقشتها، وتقديم تقاريرها حيالها.وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1442 /‏ 1443هـ، المتعلق بأداء الوزارة خلال عام التقرير.وبحثت خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها الوزارة، إضافة إلى ما يتعلق بالقوى البشرية في وزارة الطاقة، والمبادرات المستهدف تحقيقها خلال عام التقرير، ومستوى الإنجاز لها، كما ناقشت اللجنة مستوى الدعم والتمكين المقدم للوزارة لتذليل الصعوبات والتحديات وتخطيها مستقبلاً.