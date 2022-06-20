اجتمع وفد من البرنامج السعودي لتننمية وإعمار اليمن مع وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، وتمت مناقشة احتياجات المحافظة من المشاريع والمبادرات التنموية.واستعرض الاجتماع الأثر الإيجابي لمشاريع البرنامج في حياة أهالي المحافظة؛ إسهاماً في تحقيق النمو والازدهار في محافظة مأرب.وكان قد افتتح أخيراً، في محافظة مأرب مشروعين تعليميين، وهما: مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ، ومشروع إنشاء مركز الموهوبين؛ تلبية للحاجة المتزايدة للتعليم في المحافظة، وزيادة فرص الالتحاق بجامعة إقليم سبأ، وكذلك توفير بيئة تعليمية جيدة، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر تميزاً وازدهاراً.ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 207 مشاريع ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.