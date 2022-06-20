نزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 1423 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و316 لغمًا مضادًا للدبابات، و1087 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.وتمكَّن فريق «مسام» من نزع 125 لغمًا مضادًا للدبابات و44 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و16 لغمًا مضادًا للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج. وفي محافظة مأرب نزع فريق مسام 64 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي، و8 ألغام مضادة للأفراد و300 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب، كما نزع في محافظة شبوة 17 لغمًا مضادًا للدبابات و8 ألغام مضادة للأفراد و713 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان.ونجح فريق «مسام» في محافظة تعز في نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و4 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع لغمين مضادين للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 4196 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 346570 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.