دشّن رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم أعمال القبول للعام الجامعي القادم 1444، وذلك في مقر عمادة القبول والتسجيل بالمدينة الجامعية بالقرعاء، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، وعدد من منسوبي الجامعة والعمادة.

وأكد رئيس جامعة الملك خالد خلال التدشين أن العام الجامعي القادم سينطلق بنظام الفصول الثلاثة، مشدداً على تقديم كل السبل التي تخدم الطلاب والطالبات من خلال تقديم كل المعلومات بأساليب تقنية حديثة تغني عن الحضور لمقر العمادة، لافتاً إلى حرص الجامعة على انتقال طلابها وطالباتها لنظام الفصول الثلاثة بما لا يخل بمعدلاتهم وتحصيلهم العلمي ومدة الدراسة، مستعرضاً عدداً من مميزات نظام الدراسة الثلثي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على إصدار دليل شامل لكل ما يتعلق بقبول العام الجامعي القادم لإيضاح كل التفاصيل التي من شأنها اختصار الوقت والجهد، لافتاً إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول في الـ 25 من شهر ذي الحجة القادم حتى الثاني من شهر محرم 1444، مؤكداً أن عمليات الترشيح ستتم وفقاً للنسب المؤهلة والموزونة إضافة إلى عدد المقاعد المتاحة لكل تخصص ووفقًا لترتيب رغبات المتقدم، ولافتًا إلى حرص العمادة على توفير الدعم اللازم لخدمة المستفيدين وتلقي الاستفسارات خلال أوقات الدوام الرسمي على الهاتف 0172418000 تحويلة 3 وخارج أوقات الدوام الرسمي من خلال خدمة تواصل والاستفسارات عبر نظام أكاديميا خلال فترة تقديم الطلبات.

يُذكر أن العمادة عقدت ضمن جهودها في التعريف بآليات القبول أيضاً ملتقى أقيم بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير لتعريف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بآلية القبول والتسجيل بالجامعة قدمه وكيل العمادة الدكتور علي عبدالمتعالي؛ وللاطلاع على دليل القبول والتسجيل للعام الجامعي 1444 يرجى زيارة الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1HEE3WJ8jkFXZBeyNJDY8elWajDOXNDst/view?usp=sharing