وقف أمين عسير الدكتور وليد الحميدي على مشروع توسعة طريقي المستشفى العام والجامعة بمحافظة رجال ألمع.

وأوضح أن هذه الجولة التفقدية جاءت لمتابعة سير الأعمال والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية بناء على توجيهات أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

واستعرض رئيس بلدية رجال ألمع المهندس سعيد مصمع مراحل عمل وإنجاز المشروعين، والتي حرصت البلدية على تنفيذها وفق أعلى المعايير.

وأشاد بالجهود التي بذلتها البلدية، مشدداً على أهمية سرعة إنجاز الأعمال البلدية في الوقت المحدد لها، وبجودة ومواصفات فنية عالية لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية للسكان والزوار، حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود لتلبية تطلعات المواطنين، وبما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.