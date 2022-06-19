كشفت وزارة العدل قيام مركز تهيئة الدعاوى بتنفيذ أكثر من 245 ألف خدمة، بهدف تحسين جودة المخرجات القضائية وسرعة إنهاء القضايا.

وأوضحت الوزارة أن المركز تعمل به 342 باحثة شرعية وقانونية، بالإضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة وعددهم 800 خبير في تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتقييم، والمحاماة، إذ يتم الاستعانة بهم لدعم عمل المركز، وبهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن أخيرا مركز تهيئة الدعاوى بهدف تحسين الخدمات القضائية، وتقديم عدد من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، وتزود الكوادر البشرية بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية اللازمة لتشغيل المركز.

المركز من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها المركز الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، وخدمة تهيئة طلبات الإفلاس.