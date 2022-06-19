ترأس مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمحافظة جدة اليوم اجتماع اللجنة الأمنية بالحج، بحضور جميع أعضائها.

وفي بداية الاجتماع، نقل الفريق البسامي تحيات وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز للمجتمعين، مؤكداً أن الاجتماع يأتي استكمالًا للتنسيق والتكامل بين أدوار الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال ومهمات الحج بما يحقق الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1443.

واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات الخطط التي أُعدت لمختلف القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، إضافة إلى مناقشة الخطط الوقائية وخطط الطوارئ التي تكفل توفير الأمن والطمأنينة لضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.