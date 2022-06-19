وجه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال آراء واقتراحات المواطنين حيال المبادرات والبرامج والمشاريع لمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى المقترحات المرتبطة بالبرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية.ويحقق توجيه أمير المنطقة مستهدفات مبادرة برنامج التوازن التنموي التي تأتي تأكيدا لإعطاء كل محافظة بالمنطقة حقها من التنمية ووضع خارطة للمعطيات والمنجزات أمام متخذ القرار كي يدرس ما يمكن أن يقدم للمحافظات الأخرى.وتم تخصيص البريد الإلكتروني majlis.official@alqassim.gov.sa، لاستقبال المقترحات حيال البرامج والمبادرات والمشاريع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، فيما تم تخصيص البريد الإلكتروني tourism.official@alqassim.gov.sa لتلقي الآراء والمقترحات حيال البرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية والتاريخية بمنطقة القصيم.من جهة ثانية، شدد أمير منطقة القصيم على أهمية دور جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، متطلعاً إلى أداء مهني للجمعية وإحياء دورها وتفعيل مهامها أكثر لتقوم بخدمة كافة الأنشطة التي تتميز بها المنطقة وتحتاج إلى إبرازها وتشجيعها.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة محمد العتيبي بعد صدور القرار بتكليفه مديرا للفرع، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.