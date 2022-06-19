أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية الدور المناط بالديوان العام للمحاسبة في مراقبة وتحسين أعمال الجهات الحكومية بالمنطقة؛ بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين.جاء ذلك خلال استقبال أمير المدينة مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالفتاح سندي. واطّلع أمير المدينة خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة، المتضمن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة وأبرز إنجازات وجهود الديوان.من جهته، قدم سندي شكره وتقديره لأمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال فرع الديوان، الذي أسهم في تحقيق الفرع عددا من الإنجازات.