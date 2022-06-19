عقد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الاجتماع الأول باللجنة الإشرافية على المكتب الإستراتيجي للمنطقة، بحضور المشرف على المكاتب الإستراتيجية للمناطق، وأعضاء اللجنة.وتطلّع الأمير حسام لتضمين الإستراتيجية كافة مكونات التنمية في المنطقة، واستثمار المقومات الطبيعية والطبوغرافية والبشرية، والاستفادة من الميزات النسبية، لتحقيق أقصى الغايات وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة، والتوسع في توفير الفرص الوظيفية، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية، لافتاً إلى أهمية المواءمة الكاملة بين الميز للحفاظ على هوية المنطقة، مثمناً رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين؛ لتحقيق المستهدفات الرئيسية لرؤية المملكة 2030.وأكد أمير الباحة أن المنطقة تعد من أهم المناطق السياحة في المملكة، كونها تضم عدداً كبيراً من الغابات، والمنتزهات، وقرية ذي عين الأثرية، والعديد من القرى والحصون الأثرية.واطلع الأمير حسام، بصفته رئيس اللجنة الإشرافية، والأعضاء على مشروع إستراتيجية المنطقة والخطة الشاملة لتطويرها وفق رؤى وأهداف ومؤشرات وضعت لتنفيذ المبادرات والمشاريع الإستراتيجية وفق خطط مرحلية تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بما تحظى به المنطقة من اهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق نهضة تنموية شاملة للمنطقة والعمل على تطوير مناطق الجذب السياحي والاهتمام بالثقافة والطبيعة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي.