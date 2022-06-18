أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل اعتمادها نظام الفصول الدراسية الثلاثة بدلاً من نظام الفصلين الدراسيين بدءاً من العام الدراسي القادم استجابة لمبادرة وزارة التعليم للتحول لنظام الفصول الثلاثة.

وذكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي أنه في إطار خطة وزارة التعليم للتحول من النظام الفصلي إلى نظام الدراسة بالفصول الثلاثة، فقد استكملت الجامعة تحويل خططها الدراسية وتنفيذ كافة مهام خطة العمل الأكاديمية والإدارية والفنية.

وأقر مجلس الجامعة في جلسته الـ90 التي عقدت في ١٩ شوال ١٤٤٢هـ، خطة التحول لتبدأ الجامعة بالفصول الثلاثة بدءا من العام الجامعي ١٤٤٤هـ. كما نوه المجلس الى ضرورة الاستفادة المثلى من هذا التحول واستثمار كافة فرصه لتحقيق نقلة نوعية للعملية التعليمية في الجامعة.

وعلى إثره فقد شكلت لجنة عليا بعضوية نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية ونائب الرئيس للبحث والابتكار بالجامعة وعميد القبول والتسجيل وعميد الدراسات العليا إضافة إلى ممثلين من قطاع الشؤون الأكاديمية وذوي الخبرة في الخطط والنظم الدراسية، وكانت مهمة اللجنة الأولى وضع إطار عمل وحوكمة الخطة التنفيذية مزمّنة مع دليل إجرائي لآلية التحول في ضوء الدليل الاسترشادي الصادر من وزارة التعليم. وقد انبثقت من اللجنة العليا عدة لجان فرعية على مستوى الجامعة والكليات للبدء في تنفيذ أعمال التحول والتهيئة للنظام الجديد. وقد عقدت ورش عمل ولقاءات دورية مع الكليات والوحدات الاكاديمية لمناقشة ودعم آلية التحول وإجراءاته، مع تقديم الدعم اللازم من اللجنة العليا للكليات في مرحلة التحول.

وحسب الجدول الزمني للتحول، فقد استكملت جميع الكليات تحويل خططها إلى نظام الفصول الثلاثة ومراجعتها وتدقيقها من قبل اللجنة المختصة واعتمادها من اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية، ليتم تطبيق تلك التغييرات على النظام الإلكتروني لسجلات الطلاب، وتهيئته النظام لاستيعاب التحول في الخطط الدراسية والعمل بمتغيراته وخصائصه.

وأكد الدكتور العتيبي أن التحول لنظام الفصول الثلاثة سيمنح الكليات والأقسام الأكاديمية فرصة لتحديث وتطوير خططها الدراسية بشكل شامل والتركيز على المهارات والمعارف والتطبيق العملي لهذه المهارات مما يحسن من جودة المخرجات التعليمية. كما لن يؤثر نظام الفصول الثلاثة على مكتسبات الطلاب مثل الساعات والمقررات المنجزة والمعدل التراكمي والمستوى الدراسي، وسيمنح الطلاب فرصة أكبر لاستيعاب المادة العلمية والتفاعل معها.

وأكدّ الدكتور غازي العتيبي على جميع طلاب وطالبات الجامعة ضرورة الاطلاع على ما تنشره الجامعة من معلومات في حساباتها الرسمية حول التحول إلى نظام الفصول الثلاثة والاستفادة من المزايا والمستهدفات التي سيتيحها هذا التحول لطلبة الجامعة.