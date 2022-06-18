أعلنت مديرية الشؤون الصحية في منطقة عسير، أنها ستنسق مع إدارة مستشفى أحد رفيدة العام، للعمل على افتتاح عيادة مستعجلة في قسم طوارئ المستشفى، خصوصا خلال أيام نهاية الأسبوع، ما يسهم في تقليل أوقات انتظار المراجعين.

جاء ذلك في تعقيب من «صحة عسير» على الخبر المنشور في «عكاظ» يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بعنوان (هل ينهي «التمديد» زحام «مستشفى رفيدة»؟) المتضمن مطالبة عدد من أبناء محافظة أحد رفيدة، بتمديد ساعات العمل في مركز صحي المحافظة ليكون العمل على مدار 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات فقط.

وقالت «صحة عسير» في ردها على «عكاظ»: نتابع باهتمام بالغ حاجات المواطنين من الخدمات الصحية المقدمة لهم في المحافظة، وكافة محافظات المنطقة عبر الإدارات المختصة لديها، ونسعى لتلبية هذه الحاجات حسب المعايير والمؤشرات الوزارية، ونود إحاطتكم والقرّاء الكرام أنه يوجد في المحافظة 10 مراكز رعاية صحية أولية، ومركزان صحيان مناوبان يعملان لمدة 16 ساعة خلال أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، وهما: مركز أحد رفيدة في عرق بلحنا داخل المحافظة، ومركز الواديين.