أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق السعودية كافة، وذلك للفترة من 1443/11/10 الموافق 2022/6/9، حتى 1443/11/16 الموافق 2022/6/15 عن ضبط 15,910 مخالفين، منهم 9784 مخالفاً لنظام الإقامة، و3983 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 226 شخصاً، 40% منهم يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و10% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 57 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

كما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 73,039 وافداً مخالفاً، منهم 69,595 رجلاً، و3444 امرأة، وتمت إحالة 60,027 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3053 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12,882 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.