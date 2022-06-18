بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة ذكرى توليه المُلك في بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفيليب السادس، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك مملكة إسبانيا فيليب السادس، بمناسبة ذكرى توليه المُلك في بلاده.

وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفيليب السادس، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.