غادر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، اليوم (الجمعة)، بعد زيارةٍ رسمية للعاصمة نواكشوط، استقبله خلالها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، حيث عقدا جلسة مباحثاتٍ رسمية.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار أم التونسي في نواكشوط، وزير الشؤون الخارجية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد بن عايد البلوي.