أكد صاحب أحد المراكز الرياضية الخاصة بنجران عدم صحة ما يتردد بشأن وفاة أحد العمالة المتخصصة في تنظيف خزان المياه الخاص بمسبح المركز.

وكشف لـ«عكاظ» سالم آل خمسان، أن أحد العمال كان يقوم بتنظيف الخزان بعد تجفيفه من المياه إلا أنه تعرض لحالة اختناق فقام بطلب النجدة من أحد زملائه الذي تعرض بدوره للاختناق، فما كان من زميلهما الثالث إلا أن هب لنجدتهما فتعرض هو الآخر للاختناق.

وأشار صاحب المركز إلى أنه جرى على الفور الاتصال بالهلال الأحمر والدفاع المدني، حيث باشرا الحادث وتم إخراج العمال الثلاثة ونقلهم إلى أحد المستشفيات القريبة حيث تلقوا العلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

من جانبها، أوضحت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة نجران، أنها تلقت اليوم (الجمعة) الموافق 17 / 6 / 2022، بلاغاً على الرقم 997 من العمليات الرئيسية في تمام الساعة 10:47، يفيد وجود حالة طارئة في أحد الأندية الرياضية الخاصة.

وأضافت: «تم توجيه فرقتين إسعافيتين إلى موقع البلاغ، وبوصول الفرقة الأولى عند الساعة 10:53 تبين وجود ثلاثة أشخاص داخل خزان أرضي بالنادي وتم إخراجهم من قِبل الدفاع المدني وتقديم الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة، واتضح وجود حالتين خطيرة وحالة متوسطة الخطورة، وتم نقلهم إلى مستشفى الملك خالد».