كلّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شهد وجيه منشي، بتولي منصب رئيس قسم الإعلام والمتحدثة باسم فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

جاء ذلك بعد عرض مرئي عرضته شهد لدى زيارة وزير الشؤون الإسلامية لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ليبادرها الوزير بسؤال عن تخصصها والقسم الذي تعمل فيه، فأصدر بعد ذلك قراره مباشرةً بتكليفها رئيسة لقسم الإعلام بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في فرع الوزارة بالمنطقة.

وتحمل شهد درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الإعلام - تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.

وفي الوقت نفسه، أصدر الوزير قرارًا بنقل المدير السابق لقسم الإعلام بفرع «الشؤون الإسلامية» في منطقة مكة المكرمة إبراهيم الزهراني، الذي يحمل موهلاً في الحاسب الآلي، إلى مكتب الوزير في جدة للعمل في تخصصه في الحاسب الآلي تقديراً لجهوده وتميزه.

وعبّرت شهد منشي عن شكرها وتقديرها لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على الثقة بتوليها هذا المنصب، متمنيةً التوفيق وبذل الجهد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وبما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة وفق توجيهات ومتابعة الوزير.