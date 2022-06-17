استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، اليوم (الجمعة) في مقر إقامته باليرزة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة، ورؤساء الجمعيات الإسلامية في لبنان.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث آخر المستجدات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.