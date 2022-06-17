بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس سيشل، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية سيشل وافيل رامكالا وان، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس سيشل، ولحكومة وشعب جمهورية سيشل الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.