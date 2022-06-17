أعلنت وزارة العدل أن الحكم بـ«النفقة المستقبلية» يعد من الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، ويتم تنفيذه حتى ولو لم يكتسب الحكم القطعية.

وكشفت أن خطوات التقديم على «نفقة مستقبلية» يتم من خلال الدخول على الرابط التالي: http://najiz.sa، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، ثم اختيار التصنيف الرئيسي: أحوال شخصية، واختيار التصنيف الفرعي: دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة، ونوع الدعوى: نفقة مستقبلية وإكمال تعبئة الصحيفة.

وأكدت «العدل» أنه في حال عدم وصول النفقة المستقبلية رغم وجود أمر من محكمة التنفيذ باستقطاعها، فيمكن التواصل مع الدائرة من خلال الدخول على الرابط التالي https://najiz.sa/applications/iExecution#/، واختيار أيقونة «التنفيذ» ثم «طلباتي» ثم «إجراءات» ثم «طلبات إجراءات من الدائرة» ثم اختيار «طلبات أخرى» ثم النقر على «إرسال».

وأفادت الوزارة بأن صندوق النفقة يلتزم بصرف النفقة المستقبلية والموسمية حسب ما ورد في صك الحكم من تاريخ قبول الطلب ولمدة 24 شهرا، ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر موقع الصندوق من خلال الرابط التالي: http://nafaqah.sa.