أكدت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، دعم المملكة للجهود الساعية إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهاء الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا وبما يحقق الأمن والاستقرار العالميين، وجهود المملكة الساعية لاحتواء تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة، مشيرة إلى التغييرات التي تسعى لتحقيقها رؤية المملكة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتعليم، وما تشهده السياحة في المملكة من نقلة نوعية في الوقت الحالي، منوهة بجهود المملكة الرامية إلى الوسطية وتعزيز قيم التسامح والوسطية والحوار في العالم، وما تقدمه في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وبمستوى التمكين الذي حققته المرأة السعودية نتيجة لحرص القيادة الرشيدة على تفعيل دور المرأة في المجتمع وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في صنع القرار وتولي الأدوار القيادية، لافتة إلى مساهمة المرأة الفاعلة في مجلس الشورى وحضورها البارز في المحافل البرلمانية العالمية.وشددت خلال لقائها في مكتبها بمقر المجلس في الرياض أمس، برئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية حسين الطائي، وعضو البرلمان الفنلندي بياليزا كوما، على أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة وفنلندا في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية بينهما، مستعرضة النجاح الذي حققته المملكة في التصدي لجائحة كورونا، ما أدى إلى رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.من جهة ثانية، عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفنلندية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، اجتماعاً مع نظيرتها في جمهورية فنلندا، بمشاركة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية حسين الطائي، وعضو البرلمان الفنلندي بيا كاوما، وبحضور سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتووفوري.وأكد القحطاني أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، متطلعاً إلى دعمها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والتعليمية، ومسلطاً الضوء على جهود المملكة في المحافظة على البيئة ومبادراتها في هذا المجال.من جانبه، شدد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الفنلندية السعودية حسين الطائي، على أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا في شتى المجالات وسبل تعزيزها وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى التطور والتغير اللذين تشهدهما البلدين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة في شتى المجالات.وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، خصوصا العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلسين من خلال تبادل الزيارة بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.