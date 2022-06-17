أكد أعضاء البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، مشيرين إلى أن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول، حينما يتم، سيحقق العديد من المصالح المشتركة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مشددين على ضرورة إيجاد رؤية مشتركة تجاه التهديدات التي تواجه مصادر الطاقة وإمدادات النفط بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني الخامس عشر بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، بمشاركة رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.وقدم أعضاء الشورى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن التغييرات والتحديثات التي جرت أخيرا على التشريعات والأنظمة، كما استعرض وفد اللجنة خلال الاجتماع نبذةً عن رؤية 2030، والعمل المستمر لجذب الاستثمارات الخارجية، والتسهيلات المقدمة للصناعات الخارجية في المملكة، مشيرين إلى الفرص التي تمكّن من تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.