سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية مقدونيا الشمالية المتضمنة 25 طناً من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا غير المقيم في مقدونيا الشمالية فيصل بن غازي حفظي، بحضور رئيس الاتحاد الإسلامي في جمهورية مقدونيا الشمالية شاكر فاتحو، وفريق من المركز.وأشاد السفير فيصل حفظي بما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة من أعمال في تقديم المساعدات للمحتاجين حول العالم؛ تتويجاً للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تسعى دائما للوقوف مع الشعوب كافة دون تفريق بين مذاهبهم ودياناتهم، مشيراً إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية بلد صديق وعلاقاتنا بها قوية ومتينة، وهناك تعاون في مختلف المجالات ومنها تقديم الدعم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجهات المانحة في المملكة، معتزا بما يقدمه المركز من أعمال إنسانية تجسد حرص القيادة الرشيدة على مد يد الخير والعطاء للجميع.