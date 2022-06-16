استقبل رئيس الحكومة في المملكة المغربية السيد عزيز أخنوش، في مقر الحكومة المغربية، بالعاصمة الرباط، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية.

‏‌ونقل الأمير فيصل بن فرحان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لحكومة وشعب المغرب الشقيق، والتمنيات بدوام النماء والازدهار.

فيما حمله أخنوش تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

‏‌وجرى خلال الاستقبال بحث عددٍ من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.