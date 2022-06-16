التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر مجلس النواب بالعاصمة المغربية الرباط، اليوم (الخميس)، رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية راشيد الطالبي العلمي، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى أهمية تكثيف أوجه التعاون في المجالات السياسية والمتعددة الأطراف، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.