أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن للمترشح للحج من حجاج الداخل لموسم العام الحالي 1443، التعديل على الباقات المختارة أو إضافة مرافقين.

وكشفت الوزارة أن المترشح للحج يمكنه إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغاؤه.

وأكدت أنه في حال تسجيل المَحْرَم كمرافق للمتقدم الرئيسي، فإنه بعد الترشيح لا يمكن تغيير المَحرَم في حال تراجعه عن أداء الحج، أما في حال ترشيح المتقدم الرئيسي للحج دون ترشيح المرافق، فذلك عائد إلى أن المرافق لم يستوفِ أحد شروط التسجيل في الحج.

ونبهت وزارة الحج والعمرة إلى أنه بعد سداد أجور الباقة المختارة من قبل من تم ترشيحهم للحج، سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التصريح المصدر من خلال «أبشر».