اختتمت «الهيئة العامة للترفيه» و«أكاديمية إم بي سي» فعاليات المحطة الثانية من «رحلة إبداعية حول المملكة» بموسمها الثاني في جازان، إذ احتضن الفعاليات فندق "جراند ميللينيوم".



وشهدت تجارب الأداء إقبالاً كبيراً، إذ تقدم نحو 222 مشاركاً ومشاركة بعروضٍ متنوعة ضمن فئات إعلامية وإبداعية مختلفة، وذلك أمام لجنة من الأساتذة المتخصصين والفنانين وهم: عامر الحمود، أروى، إبراهيم الحجاج، وفيصل الدوخي. فيما قدمت الفعاليات وتجارب الأداء جمانة عبدالله.

وفي ختام الفعاليات، أُعلن عن فوز وتأهّل 15 مشاركاً ومشاركة، هم:

فئة الغناء: عبدالله القصيري، ريناد المهدي، يزن زميم.

فئة التمثيل: لجين درسي.

فئة التمثيل الصوتي: (نوف موسى وكوثر موسى)، أحمد معيدي.

فئة العزف: أحمد الحازمي، خالد علي.

فئة المقدمين: محمد العفيفي.

فئة الفن: ضعافي كليبي، أماني حكمي.

مكياج سنمائي: عايشة محمد.

فئة صناع الأفلام:

تصوير: رياض حمزي.

مونتاج: يحيى أبو طالب.

فئة فنون أدائية: عيسى غزواي.

يُذكر أن محطات الرحلة الإبداعية القادمة تقام تباعاً بعد جازان في كل من: أبها، العلا، تبوك، حائل، الخبر، الأحساء، والرياض.