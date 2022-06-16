بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان.

ونقل السفير خلال اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي نهاية الاستقبال، حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.

حضر الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.