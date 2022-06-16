رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الخميس)، حفل تخريج الدفعة 16 من طلاب وطالبات جامعة تبوك البالغ عددهم 6105 خريجين وخريجات، من حملة درجة البكالوريوس وحملة درجة الماجستير وخريجي الدبلومات والانتساب للعام الجامعي 1443هـ، وذلك في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

بعد ذلك أعلن رئيس جامعة تبوك النتيجة العامة وقرار منح الدرجات المستحقة للخريجين والخريجات.

وأشار الدكتور الذيابي إلى أن الجامعة عملت على مواءمة برامجها مع احتياجات سوق العمل بوجه عام، ومع احتياجات مشاريع المنطقة التنموية الواعدة بشكل خاص كما عقدت اتفاقيات قائمة على الشراكة المتبادلة مع المشاريع التنموية العملاقة في المنطقة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، ومحمية الملك سلمان الملكية وغيرها.

وأضاف أن الجامعة حققت خلال العام الحالي عدة منجزات، منها حصول الجامعة على ترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، وضمن أفضل 96 جامعة آسيوياً، وفقاً لتصنيف التايمز للجامعات العالمية، كما حصلت على الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award في قيادة التغيير والخدمة المجتمعية لسنتين متتاليتين 2021 و2022.

ورفع الدكتور الذيابي في كلمته بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين على الدعم السخي واهتمامهم بالعلم وطلابه، ولأمير منطقة تبوك على المتابعة الحثيثة لكافة برامج الجامعة ومناشطها العلمية والتعليمية والمجتمعية.

عقب ذلك تسلم أمير تبوك من رئيس الجامعة الجائزة الدولية للتميز في التعليم الإلكتروني Blackboard Catalyst Award، التي حصلت عليها الجامعة.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية بمنطقة تبوك المدنية والعسكرية، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.