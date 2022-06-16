محافظ عقارات الدولة يتفقد عقارات المنظومة الحكومية بجازان.

وقف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه خلال جولته التفقدية بمنطقة جازان على عددٍ من عقارات الدولة والأراضي المخصصة للمنظومة الحكومية فيها، منها: (جامعة جازان، صندوق الاستثمارات العامة على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الشؤون الإسلامية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ومجمع المحاكم العدلية)، بهدف تطوير إدارة الأصول العقارية للمنظومة الحكومية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها، ويرفع من كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية، والعمل على توفير الاحتياج الحكومي من العقارات سواءً كانت (مباني، أم أراضي)، إضافةً إلى زيارة فرع الهيئة للاطلاع على سير العمل وتطويره، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تمَّ تنظيم اللقاء الإستراتيجي لمديري فروع الهيئة الذي يصب في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، وتعزيز مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الجهات الحكومية والمواطنين، عبرَ تطوير آليات العمل، وتجاوز التحديات، ورفع مستوى التكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، إضافةً إلى استعراض ما تمَّ إنجازه خلال الفترة الماضية، وعرض النماذج والتجارب الناجحة على المستوى الإداري والفني.