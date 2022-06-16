أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 963 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 980 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 782,131 حالة، من بينها 9756 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 114 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 763,195 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9180 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.