أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن منابر مساجدنا وجوامعنا خالية من الأفكار الدخيلة.

وأشار آل الشيخ في إجابته لـ«عكاظ» عن سلامة منابرنا من الأفكار الدخيلة خصوصاً الأفكار الإخوانية والسرورية وما في حكمها بقوله: «إن أي دخيل على ديننا الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لن نقبل به، فديننا كامل لا يحتاج أن يضاف عليه أو ينقص منه، فالدين واضح والشريعة واضحة، ومجتمعنا حريص على سلامة عقيدته ودينه، وحريص على أمنه والسمع والطاعة لولاة أمرنا».

وأضاف آل الشيخ أن ما قامت به الوزارة هو توضيح وتبيين لمن تأثر بهذه المناهج الدخيلة التي تخالف القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح، وذلك حماية لفكره من التلوث بهذه المناهج وحماية لأفكار الناس والمجتمع، والحمد لله هم فئة قليلة جدّاً مريضة ومتمصلحة وقد تعاملنا معهم وفق الأنظمة والتعليمات؛ لحماية هذا المجتمع، إذ قمنا بإبعادهم عن خطب الجمع والندوات والمحاضرات، وقامت الوزارة بواجبها بفضل الله أولاً ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة.

يذكر إن وزير الشؤون الإسلامية قام بجولة على مساجد المشاعر، شملت مسجد الخيف بمنى، والمشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد نمرة بعرفات؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.