وقع وكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان اتفاقيتين مع الهيئة العامة للأوقاف لإنشاء وتشغيل دور ضيافة أطفال لخدمة المصلين وزائري المسجد النبوي، وأخرى لإنشاء مشروع التنقل في محيط المسجد النبوي وفق متطلبات رؤية 2030؛ وذلك تلبية لمتطلبات الأطفال وحاجاتهم، وتسهيل تنقّل زائري المسجد النبوي من كبار السن والمرضى داخل ساحات المسجد النبوي وعلى المخارج والمداخل المؤدية إليه، في خطوة وصفها المختصون بالنموذجية، وتتماشى مع مشروع أنْسنة خدمات منظومة وكالة المسجد النبوي؛ بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، كون مشروع دار ضيافة الأطفال النموذجي يعد من المشاريع النوعية.