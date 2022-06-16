أحبطت الجهات الأمنية محاولة تهريب 3,575,000 قرص إمفيتامين مخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وقبضت على المتورطين فيها، وهم مقيمَان ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية التركية.وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (3,575,000) قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحوزة مقيمَيْن ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية التركية، مخبأة داخل شحنة مواد بناء.وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.