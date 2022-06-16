أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن ما رآه من تسهيل في إجراءات وسلاسة خروج الحجاج منذ وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة حتى صعودهم الحافلات في لحظات يسيره لا تتجاوز 5 دقائق، يأتي بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن زيارته إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تأتي للاطمئنان على الخدمات المقدمة من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية لحجاج بيت الله الحرام، تماشياً مع أهداف الوزارة، مشيداً بما رآه من عمل متقن يقوم به الدعاة الذين يوجهون الحجاج عند الحاجة، ويردون على استفساراتهم، وكذلك مشاركة الداعيات ومراقبات العمل من الكادر النسائي اللاتي تميزت مشاركتهن بتقديم الخدمات النوعية للحجاج.وأثنى الدكتور آل الشيخ على ما تقدمه مبادرة «طريق مكة» من التيسير على ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات قدومهم للمملكة بيسر وسهولة.واطلع الدكتور آل الشيخ، مساء أمس الأول، على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن الواصلين لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كونترات الوزارة الموزعة في حرم المطار، التي تقدم خدمات توعوية وعلمية وإلكترونية للحجاج.وتفقد صالات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، والتقى اللجان العاملة بالمطار من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وإدارة الجوازات والجمارك ووزارة الحج وبرنامج مبادرة طريق مكة، وشارك في خدمة الحجاج وتقديم المطويات والكتيبات العلمية لهم.وزار مكاتب الشؤون الإسلامية في حرم المطار، واطلع على محتويات شاشات المكتبة الإلكترونية، من مواد علمية تُوفّر للحجاج إمكانية تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته حتى ختام المناسك.