عقد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، جلسة مباحثات مع نظيرته الأمريكية جينا إم ريموندو، جرى خلالها بحث سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتحفيز الابتكار وزيادة التبادل التجاري.

وعبر القصبي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن سعادته بلقاء الوزيرة الأمريكية، وما أثمرت عنه جلسة المباحثات التي وصفها بأنها «ترسم طريق المستقبل» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة الأمريكية عبر «تويتر»، إلى إطلاق خطة عمل مشتركة للشراكة التجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها خارطة طريق للمساعدة في توجيه العلاقات التجارية وتعميقها.