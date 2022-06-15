أكدت المملكة العربية السعودية، موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره، وتحقيق آماله في الحرية والعدالة والسلام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة لدى جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، أمام مجلس حقوق الانسان، المنعقدة في جنيف، إذ رحب بالحوار البناء بين الأطراف السودانية لاستعادة المؤسسات الانتقالية كافة، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يسهم بشكل إيجابي في إرساء دعائم الاستقرار والسلم والأمن في السودان، ودعم جهوده لتنفيذ التوصيات التي قبلها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تعد الوسيلة المثلى للتعاطي مع حالة حقوق الإنسان في السودان الشقيق.

وشدد مندوب المملكة على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره، في سبيل الوصول إلى سلام شامل يعزز وحدته الوطنية وأمته.

من جهتها، شددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، داعية جميع الأطراف إلى بذل المزيد من الجهود، للوصول إلى توافق شامل يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويوفر حلا مستداما للأزمة السياسية القائمة.

وثمنت دول مجلس التعاون، الجهود التي يبذلها السودان والتعاون الذي يبديه مع آليات حقوق الإنسان، مشددة على الدور المهم الذي يلعبه تقديم الدعم التقني، بهدف ضمان المحاسبة وتعزيز وحماية حقوق الانسان، وفق أولويات الحكومة السودانية.

وأكدت ضرورة احترام سيادة واستقلال السودان الشقيق ووحدة أراضيه، داعية المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة للإسهام بشكل إيجابي، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار السياسي، وتجاوز كافة التحديات، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.