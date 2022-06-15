بأهازيج وفقرات شيقة ومتنوعة؛ احتفت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا بحجاج دولة ماليزيا من خلال مكتب شؤون الحجاج، وذلك بقاعة الاحتفالات بمبنى مشارق، إذ جرى خلال حفل التعارف السنوي تبادل الهدايا وتوزيع الحلويات التراثية وعبوات ماء زمزم.

وعزف في بداية الحفل السلامان الملكي السعودي والملكي الماليزي، ثم تلاوة آيات من كتاب الله الحكيم، فيما قدم فيلم وثائقي بعنوان «من كل فج» عن أعمال موسم حج 2019م نال استحسان الحضور.

والقى رئيس مجلس إدارة الشركة المطوف عدنان مندورة، كلمة رحب فيها بعودة الحجاج الماليزيين، مضيفا «نسأل الله أن يعيننا على تقديم الخدمة على أعلى مستوى وهو ما تطمح إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، بتقديم خدمة ذات جودة عالية وتميز للتسهيل على ضيوف الرحمن».

وأكد أن مجلس إدارة الشركة وجميع القائمين عليها والعاملين فيها مجندون لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويفخرون بهذه الخدمة. من جانبه قدم رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو سري سيد صالح، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المبذولة في خدمة الحجاج، مشيدا بالتطورات الملحوظة إثر تحول المؤسسة إلى شركة مما جعلها أكثر تعاونا مع مكاتب ماليزيا، معربا عن أمنياته بموسم حج ناجح. فيما عبر رئيس فريق الحج التنفيذي المشرف على وحدة حجاج إندونيسيا المطوف وليد رشيدي، عن سعادته بقدوم أول رحلة للحجاج الماليزيين ووصولها إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أن اللقاء يبعث على السرور والفرح. وقال عضو فريق الحج التنفيذي المشرف على مجلس ماليزيا وباقي الدول المطوف محمود دمنهوري، إن الجميع في المملكة يتفانون في خدمة حجاج بيت الله الحرام ويبذلون قصارى جهدهم لراحة ضيوف الرحمن ويتشرفون بهذه الخدمة التي خصهم الله بها، لافتا إلى أن الحجاج سيجدون أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر و أمان.