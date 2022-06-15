كشفت وزارة الحج والعمرة اليوم (الأربعاء) تسجيل 297,444 طلبا ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين داخل السعودية، لموسم الحج للعام الحالي 1443، منها 62% لفئة الذكور، و38% لفئة الإناث.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق «اعتمرنا» والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، وسيتم إرسال رسائل SMS للمؤهلين اليوم تمهيدا لإتمام السداد خلال مدة 48 ساعة بوسائل الدفع المعتمدة.

وشكلت فئة الشباب من (31-40) عاما أعلى نسبة من إجمالي الطلبات بواقع 38%، بعدها الفئة العمرية من (21-30) عاما بمعدل 23%، ثم الفئة العمرية ما بين (41-50) عاما بنسبة 21%، ونسبة 12% للفئة العمرية من 51 سنة إلى ما دون 65 سنة، وكانت الفئة الأقل لمن لم تتجاوز أعمارهم 20 عاما.

بدوره، أشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على هامش مشاركته في أعمال القرعة الإلكترونية وإعلان المؤهلين من الحجاج، إلى أن النظام الإلكتروني يحدد في عملية الاختيار عدة شروط، أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاما ميلاديا، واكتمال التحصين بحسب الحالة في تطبيق «توكلنا».

ولفت إلى أن أعداد الطلبات المستبعدة شكلت نسبة ضئيلة جدا من إجمالي الطلبات، وتركزت أسباب الاستبعاد في عدم استيفاء المسجلين للشروط أو عدم تطابق المعلومات مع حالة مقدم الطلب، وعدم استيفاء أحد الأفراد ضمن الطلب الواحد لأحد الشروط، موضحا أنه تمت إتاحة تعديل الطلبات وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل التي امتدت لـ10 أيام.

يذكر أن التحقق من كافة الطلبات المسجلة تم على دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة واستيفاء الشروط، دون وجود أسبقية في التسجيل، ويمكن إرسال كافة الاستفسارات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني care@haj.gov.sa أو الرقم الموحد 920002814، إضافة إلى حساب خدمة عملاء وزارة الحج والعمرة على منصة تويتر MOHU_Care@.