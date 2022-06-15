ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفاً لنظام البيئة، 47 مواطناً، و11 مقيماً من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي قدرها 1611 متناً من الإبل، و370 رأساً من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.