رأس أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في الإمارة اليوم (الأربعاء) جلسة مجلس المنطقة في دورة الانعقاد الثانية للعام المالي الحالي.

ونوه في بداية الجلسة بالاستعدادات والخدمات التي وفرتها المملكة لتنظيم فريضة الحج هذا العام، مثمناً اهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- بخدمة الإسلام والمسلمين، وضيوف الرحمن، والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أنه امتثالا للتوجيهات الكريمة سيتم تقديم أرقى وأفضل الخدمات للحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتذليل جميع الصعوبات أو المعوقات لدخولهم عبر منفذ الوديعة البري.

وتطرق إلى قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مشيدا بما قدمته المملكة للتصدي لجائحة كورونا في سبيل صحة المواطن والمقيم.