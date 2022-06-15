شهد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتّاح مشّاط، اليوم (الأربعاء) إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل السعودية خلال موسم العام الحالي، وبدء القرعة الإلكترونية لإرسال إشعارات المرشحين للحج.

وكشف مشاط أن القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل تمت بعد ظهر اليوم، وتم اختيار من تطابقت عليهم الاشتراطات، ومساء اليوم سيتم إرسال رسائل نصية SMS للمرشحين، أو من خلال منصة وزارة الحج والعمرة أو تطبيق «اعتمرنا» مباشرة لكل من تم اختيارهم.

وقال خلال لقاء مع قناة «العربية»: بعد وصول الرسائل يمكن للمرشحين الدخول على موقع وزارة الحج والعمرة واستكمال بقية الإجراءات الخاصة بترشيحهم، وهي دفع التكاليف واختيار الإضافات، وبعد ذلك سيتم إصدار تصريح الحج مباشرة من خلال النظام الإلكتروني.

وحول عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين، قال إن العدد الإجمالي للطلبات المكتملة بلغ 217 ألف طلب انطبقت عليها كل الاشتراطات التي وضحتها وزارة الحج والعمرة سابقا، أما إجمالي الطلبات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية بلغت نحو 300 ألف طلب، مشددا على أنه سيتم الاختيار حسب الطاقة الاستيعابية المحددة بـ150 ألف حاج.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة أن القرعة لاختيار المرشحين للحجاج من حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، إلكترونية بالكامل دون أي تدخل بشري، مجددا حرص الوزارة على أن تكون القرعة دون أي تدخل، كما أن الوزارة وضعت آلية اختيار القرعة بطريقة عشوائية، وسيتم الاختيار من بين من انطبقت عليهم الاشتراطات، أما من لم تنطبق عليهم الاشتراطات سيتم استبعادهم من القرعة.

وفي ما يتعلق بضرورة التأكد من الترشيح سواء عبر الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني للوزارة، أشار مشاط إلى أن الرسائل النصية قد تتأخر في الوصول، لكن الوزارة ستحرص على إرسال الرسائل لجميع المرشحين، ومساء اليوم ستكون الصورة واضحة ومكتملة لجميع من تم اختيارهم لحج هذا العام.