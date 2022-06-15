التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم (الأربعاء) مساعد الوزير ومدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية كانسوكي ناغاوكا.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي.

كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية، والتأكيد على أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.

وأكد ناغاوكا، وقوف وتضامن اليابان مع المملكة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود المملكة في اليمن والدعم الكبير التي كان آخرها الإعلان عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني.