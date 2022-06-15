كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الطالبة أميرة العجلان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم؛ لحصولها على ميدالية ذهبية في مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة، وكأس المعرض العالمي للمخترعين الشباب (WYIE) المرموق لأفضل مخترع شاب في معرض آيتكس 2022 الدولي المقام في دولة ماليزيا، والذي يمثل الجائزة الكبرى في المرحلة ما قبل الجامعية، وذلك بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان مدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح.

وهنأ أمير القصيم الطالبة العجلان مؤكداً أن هذا الإنجاز محل فخر لهذا الوطن، مثمناً الدعم والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأبناء وبنات الوطن ورعايتهم لتحقيق المنجزات المشرفة عالميًا، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية مواصلة النجاحات التي تساهم في رفعة الوطن وتطوره.

من جهته قدم المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم التهنئة لأمير المنطقة على هذا المنجز العالمي الذي يأتي نتيجة للدعم والرعاية التي يجدها قطاع التعليم بالمنطقة منه، وامتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات تعليم القصيم، مهنئًا الطالبة وأسرتها على هذا الإنجاز وتمثيلها المشرف للمملكة، متمنيًا لها مزيدًا من التوفيق.

من جانبها عبرت الطالبة أميرة العجلان عن سعادتها بتكريم أمير المنطقة والذي سيكون حافزًا لها ولأبناء وبنات المنطقة لبذل المزيد من الجهد وحصد المزيد من الجوائز ورفع علم المملكة عاليًا في المحافل العلمية العالمية، مقدمة شكرها وتقديرها لتعليم القصيم على ما قدموه من جهود في رعاية موهبتها ومساندتها وتوفير بيئة حاضنة للموهبة وداعمة للإبداع.