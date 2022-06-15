استمرت الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني، والتي اتسعت في جميع أنحاء إيران بعد تحرير الأسعار وتزايد الغضب الشعبي من فساد النظام، إذ أصبحت مدن مختلفة مثل طهران والأهواز وشيراز وإيلام وشوشتر وفسا وأماكن أخرى مسرحًا للاحتجاجات.

وتجمعت مجموعة من المتقاعدين من الشبكة المصرفية الوطنية الإيرانية في طهران، اليوم (الأربعاء)، للمطالبة بمعادلة رواتب المتقاعدين من البنوك شبه الحكومية مع المراكز المصرفية الأخرى، والتنفيذ الصارم لمعادلة المعاشات.

وهتف المتقاعدون في الأهواز: «رئيسي الكاذب.. أين وعودك»، و«أيها المحافظ.. أيها القائم قام استيقظ من سباتك».

وفي مدينة شوشتر، وهي مدينة أخرى في إقليم خوزستان، نظم المتقاعدون مظاهرة احتجاجية ورددوا هتافات: «الحكومة ليس لديها ميزانية.. إنها تضغط علينا».

ووفقًا لمقاطع فيديو تلقاها موقع «إيران إنترناشيونال»، أضرب تجار قطع الغيار في محطة الشحن في شيراز احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والضرائب الباهظة.

وأفاد الموقع بأن مجموعة من التجار المحتجين في مدينة «فسا» أغلقوا متاجرهم، وتجمعت مجموعة من التجار في مدينة «إيلام» للاحتجاج على الضرائب الباهظة.

من ناحية أخرى، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، اليوم، إلى تنظيم تجمع احتجاجي للمعلمين على مستوى البلاد، منددًا باستمرار احتجاز المعلمين المسجونين، مخاطبًا الحكومة والبرلمان أن «الفكرة لا يمكن سجنها».