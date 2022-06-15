سلّم أمير ‏منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عدداً من المواطنين صكوك عقاراتهم التي تم إنجازها، وإصدار التوصيات اللازمة لها من قبل لجان ‏النظر في طلبات تملُّك العقارات، لتكون مكتملة الإجراءات.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، حيث اطلع على توجهات الهيئة وأهدافها الإستراتيجية والمبنية على أربع ركائز تشمل: (الحماية، والإنتاجية، والجودة، والكفاءة) والتعريف بالبرامج والمبادرات المنبثقة منها، والتي تهدف إلى حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلولٍ ابتكارية، مستمعاً لشرحٍ عن القواعد والآليات المُعدة لعمل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.

وأكد أمير جازان أهمية الأعمال والمهام المناطة بالهيئة والمبادرات التي تعمل عليها بما يُسهم في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، واستخدامها بالشكل الأمثل، منوهاً بالممارسات الحديثة للهيئة بشأن تشغيل وإدارة الأصول العقارية للدولة بأفضل الممارسات المعمول بها وفق رؤية المملكة 2030، والدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لأحد أهم برامج ‏التوثيق العقاري التي تشهدها المملكة لاستكمال الإجراءات الرسمية للعقارات غير المكتملة الإجراءات، بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة.