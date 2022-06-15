أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 1033 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 861 حالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 781,168 حالة، من بينها 9774 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 102 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 762,215 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9179 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.