أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بالمستويات الأكاديمية المميزة التي تقدمها جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ودورها في تعزيز البحث العلمي الإبداعي ورفع مستوى التعليم المعرفي، والثقافي لمنسوبيها، مبدياً تطلعاته إلى مساهمة الجامعة في تهيئة الخريجين بما يتناسب مع المتطلبات والاحتياجات المتجددة لسوق العمل.جاء ذلك خلال رعايته، أمس، حفل تخريج الدفعات الثانية والثالثة والرابعة من طلاب وطالبات الجامعة والبالغ عددهم 450 خريجاً وخريجة من كليات الهندسة وعلوم الحاسب الآلي والأمن السيبراني والأعمال والسياحة، وذلك بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.وشهد حفل التخرج مسيرة وكلمة الخريجين، ومشاهدة فيلم عن منجزات الجامعة وطلابها، وكلمة لنائب رئيس مجلس الأمناء وأخرى لرئيس الجامعة المُكلّف الدكتور بركات حمود مكرمي، أشار فيها إلى تخريج الدفعة الأولى من طالبات الهندسة الكهربائية، وأن الجامعة ستضم خلال العامين المقبلين ضمن قوائم خريجيها طلاباً في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وإدارة الضيافة الدولية للبرنامج المشترك مع كلية لوزان للضيافة، وهندسة البرمجيات، وذلك ضمن خطة الجامعة في مواكبة برامج التحول الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.وفي نهاية الحفل كرّم أمير منطقة المدينة المنورة الخريجين ومنسوبي الجامعة الفائزين بجوائز التميز.