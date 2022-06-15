برئاسة مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة عماد الصاعدي، وبمشاركة أعضاء لجنة حصر رواد الإعلام بالمنطقة وهم: مدير مكتب «عكاظ» بالمدينة سامي المغامسي، رئيس تحرير صحيفة إخباريات منصور الجريشي، المذيع في إذاعة نداء الإسلام عبدالله عبيدالله عطاء، المحرر الصحفي بصحيفة «عكاظ» محمد الوسمي، المذيعة في قناة الإخبارية فدوى المطبقاني، منسقة المبادرة أمينة فلاتة، مديرة لجنة العضويات أميرة المغامسي، ومن لجنة التصوير بدر الحازمي ومحمد قاسم، ولجنة الإنتاج المرئي أحمد مبارك، ومنسقة الجهات الإعلامية رغد السحيمي، ومن المركز الإعلامي سلطان حلمي، ومن سكرتارية الفرع ميادة مدني وحنان الجهني، عقدت اللجنة اجتماعها الأول بهدف حصر أسماء الرعيل الأول للصحفيين والإعلاميين لتكريمهم والبالغ عددهم 30 إعلامياً.الصاعدي، أشاد بهذه المبادرة، مشدداً على أهمية حصر الأسماء بدقة نظراً لتجاوز عددهم 130 إعلامياً، مبيناً أن المنطقة تزخر برواد الصحافة والإعلام ممن أمضوا عقوداً طويلة في بلاطها.